Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, al via il percorso vocazionale per adolescenti “Intrecci… pericolosi”

Nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie per adolescenti e ragazzi arriva “Incroci… pericolosi”, un percorso vocazionale per giovani dai 14 ai 19 anni, in cerca di senso.

“Si tratta di incrociare – racconta don Davide Abascià, rettore del Seminario diocesano – la propria esistenza con quella di Gesù, attraverso l’ascolto della Parola, la condivisione del vissuto personale, il mettersi in gioco con laboratori, testimonianze, visite in altri luoghi e contesti. Vogliamo vivere insieme un’esperienza di incrocio, di strade, volti, persone che si incontrano e che raccontano insieme trame di senso alla riscoperta della presenza di Cristo nella loro vita”. Il sacerdote continua: “Ti sei mai chiesto come mai aver incrociato persone nella vita sia stato determinante per te? Un incrocio è fatto di più strade che si incontrano, di più persone che fanno i conti con la loro identità e la verità di sé. Alcuni incroci possono essere pericolosi, perché incontrare Dio nella propria vita può cambiarti fino a farti sentire più libero”.

Un percorso che si snoda attraverso dei weekend presso il Seminario arcivescovile diocesano “don Pasquale Uva” a Bisceglie, in via Seminario 42. Gli incontri saranno il 28 e il 29 gennaio; il 4 e il 5 febbraio; il 18 e il 19 marzo; il 6 e il 7 maggio, dalle ore 16 del sabato pomeriggio a domenica dopo pranzo.