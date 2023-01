Diocesi: Ac Treviso, domani spettacolo della cooperativa “Il tappeto di Iqbal” del quartiere di Barra a Napoli

Si concluderanno domani, venerdì 27 gennaio, le “Due sere per giovani e giovanissimi” promosse dal settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana di Treviso sul tema “Un mare di storie”. Dopo l’appuntamento “Dal mare alla terra, un viaggio per la vita” destinato ai giovani, sarà la volta di una serata dedicata ai giovanissimi. Il ritrovo è fissato alle 20 presso il palazzetto di Ponzano Veneto dove, alle 21, la cooperativa sociale “Il tappeto di Iqbal” del quartiere Barra di Napoli porterà in scena uno spettacolo che – come viene spiegato in una nota – consiste in “una testimonianza a misura di giovanissimi su come anche la scelta di un gruppo di ragazzi di mettersi in gioco con l’arte circense, il teatro e l’allegria possa fare la differenza ed essere una risposta possibile alle difficoltà di una terra straordinaria vessata dalla criminalità e spesso dimenticata dalle Istituzioni”.