Ucraina: S.B. Shevchuk, “abbiamo rinnovato l’invito a Papa Francesco. E’ atteso non solo dai cattolici ma da tutti gli ucraini”

“Abbiamo rinnovato l’invito a Papa Francesco a visitare l’Ucraina”. Lo ha detto questa mattina Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, alla conferenza stampa di chiusura della visita ufficiale che dal 24 al 26 gennaio il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle Organizzazioni religiose ha fatto in Vaticano. La delegazione ha avuti incontri con il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, l’arcivescovo Paul Gallagher e con i capi di alcuni dicasteri vaticani. L’evento centrale della visita è stato l’incontro con Papa Francesco, al quale la delegazione ha appunto rinnovato l’invito ad andare in Ucraina. “Sappiamo – ha detto Shevchuk – che il Santo Padre segue gli sviluppi in Ucraina e cerca il momento giusto per venire. Non abbiamo ancora una risposta ma gli abbiamo fatto vedere con la nostra presenza che è atteso non soltanto dai cattolici ma da tutti gli ucraini”.

