Diocesi: Acr Acerenza, domenica ad Oppido Lucano la Giornata della pace con marcia e messa presieduta da mons. Sirufo

È in programma per domenica 29 gennaio, ad Oppido Lucano, la Giornata diocesana della pace promossa dall’Azione cattolica ragazzi dell’arcidiocesi di Acerenza. L’appuntamento – caratterizzato dallo slogan “Allenati alla pace” – è fissato per le 9 presso il velodromo da dove, alle 10.30, prenderà il via la Marcia della pace fino alla chiesa madre. Qui, alle 11, l’arcivescovo Francesco Sirufo presiederà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, al palazzetto dello sport, il “Grande gioco della pace…”, momenti di incontro, festa e scambio del dono dell’amicizia.

“Se non fosse per i tanti educatori e i loro parroci – afferma Donatina Telesca, presidente dell’Ac diocesana – le nostre piccole comunità non potrebbero far fronte alla complessità educativa dei ragazzi, sia in ambito ecclesiale che sociale. L’Acr offre la possibilità di crescere insieme, in un costante laboratorio di sintesi cultura-fede-vita”. “La Giornata della pace – ha aggiunto – è solo una delle tappe del percorso educativo che mette in campo la passione educativa a partire dal Vangelo e dalla Chiesa, per formare coscienze critiche, capaci di guardare il mondo e la storia con simpatia e responsabilità”.