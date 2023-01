Integrazione: Ferrara, il 30 gennaio all’Università il seminario nazionale dedicato su educazione civica, cittadinanza e nuove generazioni

Lunedì 30 gennaio a Ferrara, nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara, in corso Ercole I d’Este, 37, dalle 14.30, si terrà il seminario nazionale “Costruttori di ponti 7”, dedicato quest’anno a “Educazione civica, cittadinanza e nuove generazioni. Esercitare i diritti e rispettare i doveri della società di cui si fa parte”.

Il seminario è organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Fondazione Migrantes e dall’Istituto Alcide Cervi, in collaborazione con il Festival della Migrazione e con l’Università di Ferrara. L’iniziativa è aperta a tutti ed è particolarmente rivolta a educatori, docenti e a coloro che lavorano nell’ambito della formazione e del sociale. Il seminario è visibile anche in live streaming sul canale YouTube del Festival della Migrazione. Focus del Seminario sono i giovani e il diritto alla cittadinanza, in un quadro di inclusione e di uguaglianza che deve attuarsi a partire dalla scuola, primo luogo dove i ragazzi crescono e si confrontano. Questi principi sono stati ribaditi nel testo “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori”, pubblicato nel marzo del 2022 dal Ministero dell’Istruzione. Tra gli interventi, quello di mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes. Il programma completo è disponibile su www.istitutocervi.it.