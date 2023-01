Parlamento Ue: Herzog (presidente Israele), “l’antisemitismo esiste ancora”. Commemorazione delle vittime dell’Olocausto

Bruxelles: il presidente Isaac Herzog al Parlamento europeo (Foto SIR/Parlamento Ue)

“Il mio cuore e i miei pensieri sono rivolti ai miei fratelli e alle mie sorelle uccisi nell’Olocausto, il cui unico crimine era essere ebrei e l’umanità che portavano con sé”. Così è intervenuto il presidente di Israele, Isaac Herzog, al Parlamento europeo a Bruxelles in occasione della Giornata della memoria. Ricordando le vittime dell’Olocausto il presidente israeliano ha iniziato il suo discorso con una preghiera tradizionale: “O Dio, che sei pieno di compassione, che abiti in alto, concedi un riposo perfetto sulle ali della Presenza Divina alle anime dei sei milioni di ebrei, vittime dell’Olocausto, che furono uccisi, soffocati, bruciati e martirizzati dagli assassini tedeschi e dai loro complici di altre nazioni”. Il presidente israeliano ha poi sottolineato: “L’Olocausto non è nato dal nulla. È proprio perché l’Olocausto si basava su fondamenta antisemite molto più antiche che avevano attecchito e prosperato in Europa, che questo oscuro abisso è una lezione terribile, profonda e fondamentale per tutta l’Europa”. Oggi preoccupano “i movimenti estremisti della politica europea e mondiale che innalzano con orgoglio la brutta bandiera dell’antisemitismo. Purtroppo, il quadro è profondamente inquietante”. I discorsi antisemiti “non si sviluppano solo all’interno di regimi oscuri, ma anche nel cuore dell’Occidente libero e democratico. L’odio per gli ebrei esiste ancora. L’antisemitismo esiste ancora. La negazione dell’Olocausto esiste ancora”.