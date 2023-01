Diocesi: Rossano-Cariati, sabato 28 gennaio s’inaugura il “Percorso pastorale sui passi del Concilio”

Nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati continua il cammino formativo con un “Percorso pastorale diocesano sui passi del Concilio” nel 60° anniversario dell’inizio del Concilio ecumenico vaticano II. L’arcivescovo Maurizio Aloise ha delegato per il coordinamento del suddetto percorso don Giuseppe Ruffo. Il Percorso formativo sarà inaugurato sabato 28 gennaio, alle ore 16.30, nella parrocchia San Giovanni Battista. La durata del Percorso pastorale diocesano è strutturata nel periodo di un semestre (gennaio-giugno 2023) e prenderà in considerazione le quattro Costituzioni del Concilio vaticano II: “Sacrosantum Concilium”, “Lumen Gentium”, “Dei Verbum”, “Gaudium et Spes”. La formula prevede incontri itineranti, suddivisi per le vicarie, saranno sei e avranno come animatori diverse personalità competenti in materia teologica e pastorale. Il relatore del primo appuntamento sarà don Pasquale Incoronato, docente di Teologia pastorale e parroco a Ercolano, nella arcidiocesi di Napoli; interverrà sul tema “Il contesto che prepara e apre il Concilio ecumenico vaticano II”. L’arcivescovo Aloise sarà presente ad ogni incontro e, nel suo messaggio di apertura al “Percorso pastorale diocesano, ricorda che la celebrazione del 60° anniversario del Concilio vaticano II si presenta come un momento di particolare grazia in questo secondo anno di cammino sinodale. Del resto le parole chiave del percorso sinodale, “comunione, partecipazione e missione”, sono termini che rimandano con chiarezza alla visione conciliare.