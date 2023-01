Spagna: diocesi Cadice su attentato ad Algeciras, “ferma condanna a violenza”. Conferenza episcopale, “Dio riempia di speranza le vittime” e “converta il cuore dei violenti”

A seguito dell’attentato di ieri da parte di un uomo armato a due chiese ad Algeciras, nella diocesi di Cadice, in Spagna, che ha assassinato il sacrestano della parrocchia di Nuestra Señora de la Palma Diego Valencia, e ha provocato diversi feriti, tra cui il responsabile della cappella di San Isidro, il salesiano Antonio Rodríguez Lucena, la diocesi di Cadice ha pubblicato una nota in cui “prega per i defunti e per la pronta guarigione dei feriti”, manifestando la sua “ferma condanna della violenza contraria alla volontà di Dio e all’insegnamento della Chiesa che altera la pacifica convivenza auspicata dalla stragrande maggioranza della popolazione e che turba profondamente la vita sociale”.

Sulla stessa questa linea, la Conferenza episcopale spagnola ha pubblicato un comunicato in cui esprime “vicinanza e affetto auspicando la consolazione della fede alle famiglie delle vittime, alla diocesi di Cadice e alla società di Campo de Gibraltar”. “Come credenti, chiediamo al Dio della misericordia e della pace di riempire di speranza i cuori delle vittime, di guarire i feriti, e di accompagnare la Chiesa e la società nella ricerca della pace e di convertire i cuori delle persone violente”.