Diocesi: Bologna, domenica nella Giornata del Seminario il card. Zuppi in cattedrale presiederà la messa con l’istituzione di tre accoliti

In occasione della Giornata del Seminario, domenica 29 gennaio, alle 17.30 nella cattedrale di San Pietro, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale è prevista l’istituzione di tre accoliti. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Il Seminario – afferma mons. Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario arcivescovile – come la casa di Betania è il luogo dove ci si mette ‘ai piedi’ del Signore che insegna il criterio per compiere le scelte importanti della nostra vita”. “In questa prospettiva accompagniamo alcuni giovani sulla via del discernimento in vista del sacerdozio”, prosegue il rettore, aggiungendo che “i nostri seminaristi quest’anno sono otto: sei sono in formazione al Seminario regionale e due hanno fatto il loro ingresso nella propedeutica a Faenza”.