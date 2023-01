Settimana preghiera unità cristiani: Potenza, stasera al Teatro Stabile tavola rotonda su “dialogo civile e dialogo religioso”

È in programma per la serata di oggi, giovedì 26 gennaio, il terzo ed ultimo incontro ecumenico tra le confessioni cristiane presenti nell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo diocesi, che conclude la Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani, svoltasi in tutto il mondo dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17).

A partire dalle 19 il Teatro Stabile di Potenza ospiterà una tavola rotonda su “dialogo civile e dialogo religioso”: vi prenderanno parte esponenti cattolici, ortodossi, evangelici ed avventisti ma anche rappresentanti del mondo delle istituzioni. “L’obiettivo – si legge in una nota dell’arcidiocesi – è quello di rimarcare il ruolo che le fedi cristiane possono svolgere nel dibattito pubblico e nell’opera concreta all’interno della comunità in cui operano ,in termini di coesione , di solidarietà e responsabilità sociale, ma anche di stimolo e di critica in funzione della realizzazione del bene comune”.