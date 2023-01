Comunicazioni sociali: Paolini, on line il nuovo sito della Provincia Italia

Da ieri, festa della Conversione di San Paolo, è nuovamente attivo e aggiornato il sito web della Provincia Italia (www.paolinitalia.it). La gestione è stata affidata a don Walter Lobina e a fratel Andrea Mellini. Tra le novità la scelta di eliminare l’accesso tramite password e conservare e implementare solo la parte “pubblica” del sito. “Sarà garantita la ricchezza di contenuti, informazioni, dati – ribadisce il provinciale della Società San Paolo, don Gerardo Curto – ma sarà anche necessario, da parte di tutti, contribuire perché le informazioni, le iniziative, le riflessioni giungano ai fratelli incaricati e vengano messe on-line”. In fondo ad ogni schermata, sulla banda nera, appare la scritta “contatti” e cliccando su di essa si apre la possibilità di contattare gli incaricati, far pervenire eventuali osservazioni, inviare materiale per la pubblicazione. “Abbiamo realizzato una versione del sito completamente rinnovata, con una funzione non solo informativa ma anche formativa”, spiega don Lobina. “Volevamo aprirci e farci conoscere da tutti, realizzando qualcosa che riguarda la nostra missione specifica. Presentiamo alle nostre comunità la spiritualità paolina, la figura dell’apostolo delle genti, il nostro fondatore Giacomo Alberione, le esigenze spirituali del mondo, la comunicazione pastorale e le tante opere che i paolini realizzano”. Il sito non si rivolge solo alla comunità San Paolo ma va oltre: “L’idea di fondo – continua don Walter – è quella di dare risposte alle esigenze spirituali delle persone, in modo da favorire il loro incontro con Dio, che è la missione di fondo del nostro apostolato, anche attraverso la via digitale”.