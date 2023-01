Diocesi: Acireale, il 28 gennaio si riflette su “Intelligenza artificiale ed etica”

La diocesi di Acireale, in collaborazione con Le Fondazioni “Città del Fanciullo” e “Maria Barbagallo”, con il patrocinio del “Cortile dei Gentili”, struttura del Dicastero per la Cultura e l’educazione costituita per favorire l’incontro e il dialogo tra credenti e non credenti, organizza un convegno dal tema “Intelligenza artificiale ed etica, in una società del pluralismo”. Si svolgerà sabato 28 gennaio, alle 11, in via Sclafani, 40, Acireale, nella Sede Free mind foundry. Intervengono: Simone Massaro, imprenditore; Marco Magnani, economista; mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Conclude Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Modera Salvo Fallica, giornalista. “L’intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi, sta cambiando il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi, le persone e le organizzazioni – dice il vescovo Antonino Raspanti -. È necessario, quindi, tutelare il primato dell’uomo, educare i giovani alle tecnologie complesse e incentivare la dimensione giuridica”.