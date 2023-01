Spagna: card. Osoro (Madrid), “costernato per l’attentato a due chiese di Algeciras e per l’uccisione del sagrestano, prego per la fine della violenza”

“Sono costernato per l’attentato a due chiese ad Algeciras”. Lo scrive sul suo account Twitter, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro Sierra, a seguito dell’attacco, ieri, da parte di un uomo armato a due chiese ad Algeciras, nella diocesi di Cadice, in Spagna. L’uomo ha assassinato il sacrestano della parrocchia di Nuestra Señora de la Palma Diego Valencia, e ha provocato diversi feriti, tra cui il responsabile della cappella di San Isidro, il salesiano Antonio Rodríguez Lucena, come riferisce Alfa y Omega. “Unito alle famiglie del sagrestano assassinato e dei feriti, alla Chiesa che è pellegrina a Cadice e al suo vescovo, prego per la fine della violenza —che distrugge la vita e la fraternità— e perché ‘siamo artigiani di pace'”, ha concluso il card. Osoro con riferimento alla “Fratelli tutti” di Papa Francesco.

Estoy consternado por el ataque a dos templos en Algeciras. Unido a las familias del sacristán asesinado y los heridos, a la Iglesia que peregrina en Cádiz y a su obispo, rezo por el fin de la violencia —que destruye la vida y la fraternidad— y para que seamos «artesanos de paz». — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) January 26, 2023