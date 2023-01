Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “distrutte 400 scuole dopo quasi un anno di guerra”

“Mentre l’attenzione è concentrata sulle strategie belliche in Ucraina, dopo quasi un anno di guerra, più di 2.600 scuole sono state danneggiate e oltre 400 distrutte in tutto il paese”. Lo dichiara Andrea Iacomini Portavoce dell’Unicef per l’Italia. “A pochi giorni dalla Giornata internazionale dell’Educazione, è inaccettabile che i bambini e le bambine ucraini non siano nelle condizioni di studiare con i loro coetanei. Meritano uno stato di normalità e speranza nel loro percorso scolastico”, conclude.