Movimenti ecclesiali: Roma, dal 30 gennaio al 3 febbraio una settimana per “aiutare la crescita umana e soprannaturale”

“Aiutare la crescita umana e soprannaturale” di quanti si dedicano alla formazione dei fedeli appartenenti a Movimenti ecclesiali e nuove Comunità, e riflettere sulle possibilità, le sfide e le questioni inerenti queste realtà. Questo l’obiettivo della Settimana di studio promossa dalle Facoltà di Teologia e Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce e in programma da lunedì prossimo, 30 gennaio, a venerdì 3 febbraio l’Aula Magna “Giovanni Paolo II”. Lo scopo di queste giornate – scrivono gli organizzatori – “è quello di poter servire a dare un nuovo slancio alla cura di questo fondamentale mezzo di santificazione, con quel rinnovamento che soltanto lo Spirito può suscitare nella perenne vitalità della Chiesa” attraverso le nuove esperienze comunitarie. Ad aprire i lavori, lunedì 30 gennaio, sarà il prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, card. Kevin Farrell, che tratterà il senso dell’accompagnamento spirituale nelle realtà ecclesiali; giovedì 2 febbraio è previsto invece l’intervento del vescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, su “Formare evangelizzatori, uomini e donne di Dio”. Tra gli altri relatori, Massimo Camisasca, arcivescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla, e Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Tronto, oltre a p. Amedeo Cencini (Pontificia Università Salesiana) e ai docenti canonisti della Santa Croce Eduardo Baura e Davide Cito. “Dall’ascolto all’accompagnament0” sarà il titolo dell’intervento di suor Anna Deodato, del Servizio Cei per la tutela dei minori, mentre il rettore Luis Navarro terrà la relazione conclusiva sul tema “Centralità della persona: il rispetto della sua dignità umana e cristiana”. Tra le attività previste nei pomeriggi della settimana, una serie di workshop su casi pratici, con la condivisione di esperienze e testimonianze.