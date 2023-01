Papa Francesco: “la guerra è terribile, con una sola bomba si può arrivare a distruggere l’intera umanità”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La guerra è terribile”. Lo ha detto il Papa, che ricevendo in udienza una delegazione dell’Istituto europeo di studi internazionali di Salamanca ha fatto notare che “nell’ultimo secolo abbiamo avuto tre guerre mondiali: quella del 1915-18, quella del ’45 e quella di adesso”. “Il badget della fabbricazione delle armi potrebbe risolvere il problema della fame di tutto il mondo”, ha denunciato il Papa a braccio, nel discorso pronunciato in spagnolo. “La tecnica delle armi è arrivata al punto che con una sola bomba si può arrivare a distruggere l’intera umanità”, ha aggiunto. Nel discorso, sempre a braccio, Francesco ha citato il Sacrario di Redipuglia – “tutte le tombe erano di ragazzi” – e il cimitero americano di Anzio. Poi ha menzionato la commemorazione del 60° anniversario dello sbarco in Normandia, “che fu l’inizio della fine del nazismo” e durante il quale “30 mila ragazzi morirono sulla spiaggia”. “È il dramma della guerra”, ha commentato. “Non dobbiamo darci per vinti”, l’appello del Papa: “da queste ceneri può germogliare qualcosa di nuovo, da questo fallimento possiamo trarre una lezione di vita”. Come? “Se con la nostra preghiera e col nostro lavoro – la risposta di Francesco – siamo capaci di trovare soluzioni, sollecitare volontà, dare testimonianza di cos’è l’amore, la fraternità e il vero umanesimo che nasce dalla vede, vince l’odio e rifiuta la brutalità”.