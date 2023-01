Servizio civile universale: Caritas Verona, 13 posti disponibili per progetti su disagio, richiedenti asilo, Empori della solidarietà e promozione culturale

Nell’ambito dei cinque progetti su disagio maschile, disagio femminile, richiedenti asilo, Empori della solidarietà e promozione culturale attivati dalle Caritas del Triveneto per il Servizio civile universale, dei 47 posti disponibili 13 riguardano esperienze da vivere con la Caritas diocesana veronese. I giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it sulla quale è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Previsto un impegno di 12 mesi, con un orario di servizio di 20/25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore. La Caritas diocesana veronese propone cinque progetti: “C’è posto per te”, con 3 posti a Verona per dedicarsi alla grave marginalità e per i bisogni di bassa soglia presso la casa di accoglienza Il Samaritano e la Casa solidale giovani Corte Melegano; “Di pari passo”, con 5 posti dedicati all’assistenza di donne con minori a carico e donne in difficoltà presso Centro diocesano Aiuto alla vita, Casa Gabriella, Casa Nuova Primavera e Casa Braccia Aperte; “Tutta un’altra spesa”, con 1 posto dedicato all’area degli Empori della solidarietà di Caritas diocesana, che vanno in aiuto di quei nuclei familiari in difficoltà sul territorio; “Accogliere per ricominciare”, con 2 posti dedicati all’esperienza con richiedenti asilo o rifugiati, attraverso il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Caritas diocesana veronese; “Obiettivo Mondo”, con 2 posti in Caritas e al Centro missionario diocesano nell’area di intervento dell’educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa non armata della Patria, con animazione nelle scuole e sul territorio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.caritas.vr.it, nella sezione YoungCaritas.