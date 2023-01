Unitalsi: Palese (presidente), “nomina di mons. Pennacchio ad assistente nazionale sprone a impegnarci ancora di più nel diffondere il nostro carisma associativo”

“Accogliamo con grande gioia la nomina di mons. Pennacchio ad assistente nazionale. La sua presenza a fianco dell’associazione intera, dei soci che la compongono e la sua vicinanza alla nostra realtà associativa, già espressa in passato nei confronti della Sezione Marchigiana, è motivo di entusiasmo da parte di tutti e di sprone ad impegnarci ancora di più nel diffondere il nostro carisma associativo, profondamente radicato nel messaggio di Cristo, a servizio della Chiesa e dei più fragili e ispirato dalla figura della Vergine Maria”. Lo ha dichiarato Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi, in merito all’ufficializzazione da parte della Cei della nomina dell’arcivescovo di Fermo a nuovo assistente nazionale dell’associazione. “Con profonda gratitudine – ha continuato – ringraziamo mons. Luigi Bressan per il supporto e la preziosa collaborazione dimostrata in questi anni di mandato quale nostro assistente nazionale con la certezza che la sua vicinanza a tutti noi non mancherà. Gli siamo e gli saremo accanto con affetto nella prosecuzione del suo ministero”.

La nomina del nuovo Assistente nazionale giunge nell’anno in cui l’Associazione vive l’anniversario dei 120 anni dalla sua Fondazione ed è impegnata nel rilancio della stagione dei pellegrinaggi e dei propri progetti di carità. “La collaborazione con il nuovo Assistente nazionale e con tutti gli assistenti delle sezioni e sottosezioni unitalsiane sarà ancora più importante e significativa al fine di testimoniare l’appartenenza dell’Unitalsi, quale associazione ecclesiale, alla vita della Chiesa e delle Comunità cristiane in tutto il territorio italiano, fino ai piccoli gruppi parrocchiali”.