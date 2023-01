Festa Don Bosco: Pavia, domenica celebrazione al santuario della parrocchia di Santa Maria delle Grazie

Domenica 29 gennaio, al santuario della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, a Pavia, alle 10, verrà celebrata la santa messa per la festa di San Giovanni Bosco. L’invito a partecipare è rivolto in particolare agli ex allievi e alle ex allieve. “Sarà un’occasione importante per ritrovarci e rinsaldare la nostra unione – affermano il presidente dell’associazione, Luigi Peroncini, e il segretario, Giuliano Brambilla –. Sarà possibile rinnovare il tesseramento per l’anno 2023. Naturalmente il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid pro-tempore vigenti”. In un messaggio, per l’occasione, don Massimo Zorzin, amministratore parrocchiale di S. Maria delle Grazie, scrive: “La gloria di Dio e la salvezza delle anime furono sempre la vera passione di Don Bosco. Come tutti i grandi santi fondatori, Don Bosco ha vissuto la vita cristiana con un’ardente carità; alla base della scelta di fare l’Oratorio c’è sempre stata la volontà salvifica di Dio. Ricordiamo, con affetto e riconoscenza a Dio, il nostro caro e amato San Giovanni Bosco, pregando insieme, in modo particolare, per quanti ci hanno preceduto alla Casa del Padre e che hanno contribuito con il loro impegno e la loro testimonianza a vivere lo spirito di Don Bosco qui a Pavia e, in modo più incisivo, nel santuario parrocchia di S. Maria delle Grazie”.