Diocesi: Perugia, iniziate le celebrazioni in onore del santo patrono Costanzo

(foto diocesi Perugia/Riccardo Liguori)

Sono iniziate ieri, con il triduo nella chiesa basilica minore di Perugia, e proseguiranno anche il 26 e 27 gennaio alle ore 17 con l’adorazione eucaristica meditata, le celebrazioni in onore di San Costanzo, patrono della città di Perugia e della diocesi. “Centro ideale anche di una preghiera unanime del popolo cristiano nei giorni in cui celebriamo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, oltre a diventare il luogo della ritrovata unità della Chiesa perugino-pievese attorno al segno del martirio del suo patrono. Con queste intenzioni iniziamo oggi il triduo di preparazione alla festa di san Costanzo sapendo che anche quest’anno siamo chiamati ad una rinnovata testimonianza nella fede, nell’amore e nell’unità della nostra Chiesa particolare”. Sono queste le parole del vicario generale don Simone Sorbaioli, celebrante della funzione assieme al parroco don Pietro Ortica, in un’intervista rilasciata al settimanale La Voce, dove ha evidenziato l’importanza della chiesa basilica minore, al cui interno si trova il sarcofago restaurato che ha custodito il corpo decapitato del martire Costanzo, ed il segno di speranza in una Chiesa che va avanti, rappresentato dal nuovo vescovo mons. Ivan Maffeis. Il programma delle celebrazioni prevede per il 28 gennaio alle ore 17 la rievocazione della trecentesca processione della “luminaria” accompagnata dal vescovo e dal sindaco, con a seguire alle ore 18 i primi vespri. Il 29 gennaio alle ore 17 nella cattedrale di Perugia, è in programma la messa con l’ordinazione sacerdotale del seminarista Claudio Faina, presieduta da mons. Ivan Maffeis, insieme al vescovo emerito card. Gualtiero Bassetti, i sacerdoti diocesani ed alla presenza delle autorità civili. Durante la celebrazione riceverà. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del settimanale La Voce.