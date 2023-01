Domenica 29 gennaio, alle 12 presso il duomo di Fermo, l’arcivescovo Rocco Pennacchio, celebrerà la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, ad un mese dal suo ritorno alla casa del Padre. La comunità diocesana si unirà in preghiera per la stessa intenzione durante la celebrazione eucaristica del 29 gennaio nelle diverse parrocchie.