Diocesi: Vicenza, sabato a Brendola visita guidata alla scoperta di Villa Vescova, della chiesa di San Michele e della Rocca dei Vescovi

È in programma per sabato 28 gennaio, dalle 10 alle 12, il tour guidato alla scoperta di Villa Vescova e delle vicine chiesa di San Michele e Rocca dei Vescovi promosso dallo staff della stessa villa, fulcro a Brendola del progetto di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”.

“Le visite – viene spiegato in una nota – si pongono come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del territorio che circonda la Villa, considerandola come un luogo in dialogo con la storia locale, accessibile alla cittadinanza e attivo tramite proposte in collaborazione con le associazioni locali e con la parrocchia di San Michele. Una proposta nata anche con l’intento di approfondire alcuni argomenti e temi poco trattati, per ri-conoscere e dare nuovo significato ad alcuni luoghi e monumenti di Brendola”.

In caso di maltempo, la visita sarà rinviata a sabato 4 febbraio.