Shoah: Comunità di Sant’Egidio Milano, lunedì si farà memoria di tutti coloro che furono deportati dalla Stazione centrale il 30 gennaio 1944

Lunedì 30 gennaio la Comunità di Sant’Egidio di Milano invita a fare memoria di tutti coloro che furono deportati dalla Stazione centrale il 30 gennaio 1944 e nei mesi successivi. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta, partita per Auschwitz dalla Stazione centrale all’età di tredici anni, il 30 gennaio 1944, porterà la sua testimonianza.

Interverrà Gherardo Colombo, già magistrato e autore, con Liliana Segre, del libro “La sola colpa di essere nati”. Interverranno inoltre rav Alfonso Arbib (rabbino capo di Milano), Roberto Jarach (presidente Fondazione Memoriale della Shoah di Milano), Walker Meghnagi (presidente Comunità ebraica di Milano), Elisa Giunipero (Comunità di Sant’Egidio). Per affermare il rifiuto dell’indifferenza verso le tragedie attuali, si ascolterà la testimonianza di un rifugiato dall’Afghanistan, scappato dai talebani grazie ai corridoi umanitari di Sant’Egidio, ora studente universitario a Milano. Una rappresentante dei Giovani per la Pace, movimento giovanile di Sant’Egidio, leggerà alcuni brani sul valore della memoria. Le note del musicista rom Jovica Jovic ricorderanno lo sterminio dei rom e dei sinti. Un coro di studenti del liceo Carducci di Milano accompagnerà la commemorazione con canti e musiche.

La commemorazione giunge quest’anno alla sua ventisettesima edizione consecutiva, da quando – il 30 gennaio 1997 – la Comunità di Sant’Egidio e la Comunità ebraica, insieme con Liliana Segre, e poi negli anni anche con Nedo Fiano e Goti Bauer, si ritrovarono per fare memoria della deportazione nel luogo da cui partirono i convogli per i campi di sterminio che allora era un umido e buio sotterraneo; da quel ricordo, ripetuto ogni anno, è nata l’idea del Memoriale della Shoah.

Diversi giovani milanesi ascolteranno l’evento in presenza al Memoriale della Shoah, per testimoniare il loro impegno alla “responsabilità della memoria”. L’evento è anche trasmesso in streaming online (diretta Facebook e YouTube).