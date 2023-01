Servizio civile universale: Caritas Pescara-Penne, 21 posti disponibili in progetti a sostegno di chi è in povertà o nel disagio

“Anche quest’anno abbiamo messo in campo un’offerta formativa importante per i ragazzi e le ragazze che vorranno avvicinarsi ai nostri servizi e alle attività che quotidianamente svolgiamo in favore dei più fragili del territorio”. Con queste parole Corrado De Dominicis, direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne presenta l’opportunità del Servizio civile universale offerta ai giovani dai 18 ai 29 anni. Fino al 10 febbraio alle 14, infatti, sarà possibile inviare la domanda per candidarsi ai 4 progetti della Chiesa locale per un totale di 21 posti disponibili. I giovani saranno selezionati per un’esperienza in “Apprendiamo”, con 4 posti disponibili, che permetterà di svolgere il servizio con minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale; 9 posti invece sono riservati al progetto “Case per l’Inclusione”, rivolto alla presa in carico di adulti e anziani in particolari situazioni di fragilità sociale ed economica; di educazione e promozione socio-culturale e di animazione di comunità si occuperà il progetto “Citizens for future” dando spazio a 4 volontari/e; infine, altri 4 posti a disposizione saranno in favore del progetto “Welcome” che porterà i giovani a cimentarsi con i servizi per migranti e rifugiati.

In più si segnalano 2 posti per il Servizio civile universale all’estero, con i cosiddetti “Caschi Bianchi”, che per questa edizione permetterà ai ragazzi selezionati di svolgere il loro servizio in Senegal, occupandosi della tutela dei migranti vulnerabili.

“Svolgere il Servizio civile in Caritas – sottolinea De Dominicis – permette di potersi confrontare con le tante facce della povertà e del disagio presenti nella nostra società, arricchendo i giovani non solo dal punto di vista formativo e professionale, ma anche e soprattutto da quello umano e delle relazioni con persone e realtà in contesti di svantaggio e marginalità”.