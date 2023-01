Parlamento Ue: von der Leyen (Commissione), “risposta all’Ira con il Piano industriale Green Deal”

“Voglio presentare la nostra risposta all’Ira (Inflation reduction act), il Piano industriale Green Deal. Il Piano si baserà su quattro pilastri”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Il primo pilastro riguarda la velocità e l’accesso. Dobbiamo creare un quadro normativo che ci permetta di scalare velocemente e di creare condizioni favorevoli per l’industria delle tecnologie pulite. Per questo obiettivo, presenteremo una nuova legge sull’industria a emissioni zero” ha aggiunto. “Questa legge seguirà lo stesso modello della normativa sui chip. Ci occuperemo di come semplificare e accelerare i permessi per i nuovi siti di produzione di tecnologie pulite”. Il secondo pilastro “promuoverà gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite. Proporremo di adattare temporaneamente le nostre norme sugli aiuti di Stato per accelerare e semplificare. Calcoli più facili. Procedure più semplici. Approvazioni più rapide. Modelli semplici di agevolazioni fiscali. Ma allo stesso tempo dobbiamo mantenere condizioni di parità per le imprese di tutta Europa”, ha detto. “Quindi, al di là del Fondo europeo per la sovranità, che ho annunciato nel mio discorso sullo stato dell’Unione, studieremo una soluzione ponte per un sostegno rapido e mirato. Il terzo pilastro riguarda le competenze, le persone. Infine, con il quarto pilastro “diamo seguito alla nostra ambiziosa agenda commerciale. Affinché la tecnologia pulita possa produrre emissioni zero a livello globale, sarà necessario disporre di catene di approvvigionamento forti e resistenti”, ha concluso.