Cinema: Roma, domani al Policlinico Gemelli il film di Gianfranco Rosi sulle missioni di Papa Francesco “In Viaggio”

“In Viaggio” di Gianfranco Rosi arriva nella sala MediCinema al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs domani, giovedì 19 gennaio, alle ore 16, nella Settimana di preghiera per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (18-25 gennaio 2023).

Per l’occasione interverranno per parlare del film-documentario con pazienti e operatori sanitari del Policlinico l’autore e regista Gianfranco Rosi e il direttore de L’Osservatore Romano Andrea Monda. Interverranno anche il curatore della colonna sonora Ambrogio Sparagna e i produttori Donatella Palermo e Paolo Del Brocco.

“In Viaggio”, realizzato da 21Uno Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, Gianfranco Rosi e Paolo Del Brocco, racconta nove anni di pontificato di Papa Bergoglio attraverso 37 viaggi. È un’opera work in progress che il regista Rosi, già Leone d’oro nel 2013 con “Sacro Gra” e Orso d’oro nel 2016 per “Fuocoammare”, ha continuato ad aggiornare fino all’ultimo.

Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa impostando un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi di Francesco, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente.