Nigeria: liberato il sacerdote rapito il 14 gennaio nello Stato di Ekiti

È libero don Michael Olubunimi Olofinlade, il sacerdote nigeriano rapito sabato 14 gennaio da uomini armati sconosciuti nello Stato di Ekiti, nel sud-ovest della Nigeria. Lo annuncia oggi l’agenzia Fides. Don Olofinlade è stato rilasciato dai suoi rapitori nella tarda serata di ieri, 17 gennaio; le circostanze della sua liberazione sono al momento scarse, anche se è stato reso noto che il sacerdote è stato ricoverato in un ospedale di Ekiti. La polizia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo rilascio e all’eventuale pagamento di un riscatto. Don Olafinlade, parroco della chiesa cattolica di San Giorgio, Omu Ekiti, nell’area del governo locale di Oye nello Stato di Ekiti, era stato rapito mentre tornava alla sua parrocchia a Omu Ekiti, dopo un incarico pastorale nella capitale dello Stato di Ado.