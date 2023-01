Papa Francesco: udienza, chiede di pregare per padre Achi. “Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza!”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Chiedo a tutti voi di pregare con me per padre Isaac Achi, della diocesi di Minna, nel nord della Nigeria, ucciso domenica scorsa nella casa parrocchiale”. È l’invito del Papa, durante i saluti ai fedeli di lingua inglese, nei quali ha salutato anche i pellegrini provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, meta del suo prossimo viaggio apostolico, insieme al Sud Sudan, dal 31 gennaio al 5 febbraio. “Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza: preghiamo per loro!”, l’invito di Francesco.