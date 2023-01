Diocesi: Fermo, da domani 3 eventi a tema mariano per il settenario della Madonna del Pianto

Da sabato scorso, 14 gennaio, numerosi sono i fedeli che raggiungono la cattedrale di Fermo in occasione del settenario della Madonna del Pianto. Chi per una preghiera silenziosa, chi per confessarsi, altri per partecipare alle messe celebrate ogni giorno alle 9.30, alle 11, alle 18 (in occasione dei pellegrinaggi parrocchiali).

Una tradizione molto sentita quella del settenario, che grazie alla presenza in duomo della statua della Madonna del Pianto, permette a tutta la diocesi di ritrovarsi unita nella chiesa madre, insieme al proprio arcivescovo, chiamato quest’anno a tenere le predicazioni.

Al programma religioso, si affianca anche un programma di altri eventi, ad ingresso libero e a tema mariano. Domani, giovedì 19 gennaio, alle 21.15, è previsto un incontro di arte e cultura, insieme a Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli Piceno. Il titolo dell’evento è “Imago Mariae. Iconografia mariana nel territorio dell’arcidiocesi di Fermo”.

Venerdì 20 gennaio, sempre alle 21.15, ci sarà un incontro con don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, teologo, filosofo e scrittore, assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione. Il titolo dell’evento, dal titolo “Sulla Tua Parola… insieme a Maria”, si inserisce nel percorso di incontri mensili che l’Ufficio diocesano di Pastorale vocazionale propone da anni ai giovani della diocesi: “Sulla Tua Parola. Scuola di preghiera 2023”.

Sabato 21 gennaio, alle 21.15, andrà infine in scena una narrazione teatrale di e con Adolfo Leoni, dal titolo “Il Dramma di Maria”. Ad accompagnarlo saranno le musiche del quartetto d’archi Ta Nea.

Il settenario si concluderà domenica 22 gennaio con la processione dalla cattedrale al santuario alle 16.30, a conclusione della quale l’arcivescovo Roco Pennacchio celebrerà la messa di chiusura alle 18.