Lotta a violenza e abusi: Pachino, domenica un incontro con i sacerdoti Patriciello e Di Noto, impegnati “a servizio di poveri, bambini, ultimi e lontani”

“Per non alzarci invano di buon mattino … A servizio dei poveri, dei bambini, degli ultimi e dei lontani”. Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Na), noto per il suo impegno nella Terra dei fuochi, e don Fortunato Di Noto, parroco della Madonna del Carmine di Avola (Sr), da sempre impegnato contro gli abusi sui minori a tutela dell’infanzia, sono i protagonisti di un incontro aperto a tutti a Pachino (Sr) il 22 gennaio, dalle ore 16, presso il Polo formativo ed educativo di Meter, a Pachino. Sarà l’occasione per i due sacerdoti di parlare della “loro vita dedicata al servizio di chi non ha voce in un inno alla vita e all’impegno contro ogni forma di violenza e abuso”, spiega una nota.

Organizzato da Meter (associazione impegnata da 30 anni a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con l’Ufficio Fragilità-Servizio tutela minori e persone vulnerabili della diocesi di Noto), l’incontro aperto a tutti ha come obiettivo “far ascoltare dei testimoni della fede da sempre impegnati a servizio nella Chiesa per raccontare il volto bello di una comunità credente che nell’ascolto del Vangelo si impegna nel mettersi a servizio degli ultimi, di coloro che non hanno voce a rischio della propria vita”.

Sarà il Salmo 127 che traccerà l’incontro: “Se il Signore non costruisce la città invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la casa , invano veglia il custode”.