Papa Francesco: udienza, “pregare per la piena comunione tra i credenti”

foto SIR/Marco Calvarese

“All’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, invito ciascuno di voi a pregare e ad operare affinché fra tutti i credenti in Cristo si affermi sempre più il cammino verso la piena comunione, e nello stesso tempo vi chiedo di impegnarvi, con totale dedizione ed in ogni ambiente di vita, ad essere costruttori di riconciliazione e di pace”. È l’invito del Papa, durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì, in Aula Paolo VI e dedicata allo zelo apostolico. Anche nel saluto di poco prima ai pellegrini di lingua portoghese Francesco aveva ricordato la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, esortando a “ringraziare Dio per il servizio che i nostri fratelli di altre confessioni svolgono in favore dei più bisognosi”: “Questa strada della carità ci farà avvicinare sempre di più, amando e imitando Cristo Buon Pastore”, ha commentato. Nel saluto ai fedeli polacchi, il Papa ha fatto riferimento alle visite pastorali in atto nel Paese: “Questi eventi vi aiutino a essere una Chiesa aperta, in uscita, verso chi non partecipa più alla vita parrocchiale. Tanti sacerdoti e comunità parrocchiali soffrono per chi se ne va e, pensando a loro, li ricorda nella preghiera di più. Chiediamo per tutti la grazia di una fede forte e il dono dello zelo pastorale per i sacerdoti”.