Cammino sinodale: diocesi Lucca, a Viareggio l’incontro con l’arcivescovo Castellucci

Mons. Erio Castellucci, vice presidente della Conferenza episcopale italiana e presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale, sarà a Viareggio, stasera, alle 21, nei locali parrocchiali della Migliarina.

L’incontro, che sarà introdotto dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, è aperto a tutti, in particolare sono invitati a partecipare i Consigli pastorali e i membri delle associazioni laicali di tutta l’arcidiocesi di Lucca. Mons. Castellucci, arcivescovo di Modena, Nonantola e Carpi, parlerà del Cammino sinodale, in particolare dei “Cantieri di Betania” del secondo anno, volti ad aprire le comunità a un dialogo oltre i propri confini. “Con il secondo anno dedicato all’ascolto – commenta l’arcivescovo Giulietti – il Cammino sinodale entra sempre più nel vivo, sollecitando le comunità cristiane non solo a riflettere più in profondità su alcuni aspetti della loro vita, ma anche ad ‘uscire’ sul territorio, per incontrare le persone, i gruppi e le istituzioni che lo abitano. Non si tratta – per ora – di fare progetti insieme, ma di accogliere le aspettative, le osservazioni e le proposte che sorgono dai diversi ‘mondi’. Nella nostra diocesi proveremo a realizzare tutto questo con una speciale attenzione ai giovani e uno sguardo proteso al futuro. Mons. Castellucci, che ha seguito fin dall’inizio il Cammino sinodale delle Chiese in Italia e che lo osserva da un privilegiato punto di vista, ci aiuterà senz’altro a comprendere sfide e potenzialità dell’itinerario da percorrere, e darà utili indicazioni per attuare un efficace lavoro di ascolto”. Il Cammino sinodale è iniziato l’anno scorso anche nella diocesi di Lucca con una analisi del vissuto comunitario, questo secondo anno vede come centrale l’ascolto delle persone, magari anche lontane dai contesti parrocchiali. L’incontro con mons. Castellucci sarà possibile seguirlo in diretta anche sul canale YouTube della diocesi di Lucca.