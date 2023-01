Papa Francesco: “non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina”, “non si può rimanere indifferenti” di fronte al nuovo attacco missilistico

foto SIR/Marco Calvarese

“Per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina, tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e soprattutto di pace”. È l’ennesimo appello per la pace in Ucraina, pronunciato dal Papa al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, a conclusione dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “Sabato scorso un nuovo attacco missilistico ha causato molte vittime civili, tra cui bambini”, il riferimento alla tragica attualità: “Faccio mio il dolore straziante dei familiari. Le immagini e le testimonianze di questo tragico episodio sono un forte appello a tutte le coscienze. Non si può rimanere indifferenti!”.