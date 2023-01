Settimana preghiera unità cristiani: Tivoli e Palestrina, venerdì veglia ecumenica nella parrocchia di S. Croce con il vescovo Parmeggiani

Nel contesto della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, le diocesi di Tivoli e di Palestrina si apprestano a celebrare una veglia ecumenica di preghiera che si terrà venerdì 20 gennaio 2023 presso la parrocchia di S. Croce, a Tivoli (piazza Trento), alle ore 18,30.

Preparata dalla Commissione ecumenica diocesana, la celebrazione vedrà la partecipazione di mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, del vescovo Atanasio di Bogdania, vicario della diocesi ortodossa rumena d’Italia e il pastore Luca Baratto della Tavola valdese.

Sempre nell’ambito della Settimana, martedì 24 gennaio, alle ore 18, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cave (Rm), padre Jean Florea, parroco a Tivoli della diocesi rumena ortodossa, presiederà la celebrazione dei vespri secondo la liturgia rumena ortodossa.

“Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questi momenti di preghiera affinché i cuori degli uomini, soprattutto in questo tempo travagliato, si aprano all’amore del Padre che ha mandato il suo Figlio affinché tutti siano uno”, scrive la diocesi in una nota.