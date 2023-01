Diocesi: Cagliari, venerdì l’incontro “Inizio vita. Scienza e fede in dialogo per l’uomo”. Interviene mons. Baturi

“Inizio vita. Scienza e fede in dialogo per l’uomo”. Se ne parlerà nel corso dell’evento previsto per venerdì 20 gennaio alle 18.30, presso l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via monsignor Cogoni, 9), promosso dalla Consulta diocesana per la Pastorale della salute.

“L’iniziativa – spiega il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, don Marcello Contu – è nata grazie all’intuizione della neo-costituita Consulta diocesana, che ha avuto subito tra i suoi obiettivi la promozione di eventi culturali, in grado di favorire il dialogo. Ritengo sia opportuno trattare questi temi in modo diverso rispetto al passato i valori sono sempre gli stessi, come diceva papa Benedetto XVI, non sono negoziabili, ma i linguaggi dovrebbero cambiare. Proprio nel dialogo tra la fede e la scienza si possono trovare nuovi spunti, più attuali ed efficaci”.

Relatori dell’incontro saranno la genetista Sabrina Giglio, il filosofo Daniele Vinci e il teologo Gianni Cervellera. È, inoltre, prevista una testimonianza, mentre le conclusioni sono affidate all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi.