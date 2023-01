Diocesi: Avezzano, domani incontro su “Giovanni Paolo II e il suo magistero politico”

“Giovanni Paolo II e il suo magistero politico”. Questo il titolo dell’incontro che giovedì 19 gennaio, ad Avezzano, darà il via una serie di conferenze con cadenza pressoché mensile, tenute da esperi e accademici, per presentare la storia di persone che, attraverso la loro testimonianza, hanno messo in evidenza un particolare ambito della vita cristiana. Lo slogan che accompagna l’iniziativa è infatti “Una vita, una storia, il Vangelo”. Il 19 gennaio, alle 21 nella cattedrale di San Bartolomeo Apostolo, a parlare di Papa Karol Wojtyła sarà don Roberto Regoli, sacerdote della diocesi di Roma, professore ordinario e direttore del Dipartimento di storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana e direttore della rivista Archivum historiae pontificiae.