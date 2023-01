Parlamento Ue: Michel (Consiglio), “continueremo a sostenere militarmente l’Ucraina per tutto il tempo che servirà”

“Noi, come Unione europea, continueremo a sostenere militarmente l’Ucraina per tutto il tempo che servirà grazie all’aumento dello strumento European Peace Facility”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Il momento è ora. L’Ucraina ha bisogno di maggiore equipaggiamento militare e sono personalmente a favore di fornire carri armati all’Ucraina”, ha aggiunto. Michel ha poi sottolineato: “Per circa un anno la Russia ha perseguito la strategia della distruzione e la strategia del terrore cercando di bombardare gli ucraini per sottometterli e ne siamo testimoni a Bakhmut, a Soledar e più recentemente a Dnipro. Ma gli ucraini resistono e devono continuare a resistere”. I Paesi europei “sostengono massicciamente l’Ucraina” e “i cittadini europei sono a favore di questo sostegno secondo l’ultimo Eurobarometro. I cittadini sanno che sostenere l’Ucraina vuol dire sostenere la pace, la democrazia e l’ordine internazionale”, ha detto Michel.