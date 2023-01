Cile: al via terza edizione del diploma in “Prevenzione degli abusi” promosso dalla Chiesa e dall’Università cattolica. Finora formati più di 100 professionisti

Avviata in Cile la terza edizione del diploma in “Prevenzione degli abusi e promozione di ambienti sani nei contesti ecclesiastici”. L’iniziativa ha tra i suoi obiettivi centrali quello di far sì che i partecipanti abbiano un impatto positivo sul proprio ambiente attraverso l’applicazione di strategie che aiutino a individuare i segnali di intervento precoce degli abusi e a progettare piani di prevenzione, contribuendo a rinnovare il proprio ambiente scolastico, lavorativo o comunitario.

Nel 2021, in seguito ai numerosi scandali relativi ad abusi emersi in ambito ecclesiale, la Chiesa cilena, attraverso la Facoltà di Teologia dell’Università cattolica del Cile, ha avviato questo programma di formazione sulla prevenzione degli abusi e sulla promozione di ambienti sani nei contesti ecclesiali. Un’iniziativa che ha dato i suoi frutti, visto che più di 100 professionisti di varie discipline hanno avuto un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità, grazie alla loro formazione in questo programma di successo.

Come riportato dalla Conferenza episcopale cilena, questo strumento fornisce strumenti per guidare, contribuire e motivare la costruzione di una cultura della “cura”, la promozione di ambienti sani, un buon trattamento, l’empatia e la prevenzione degli abusi.