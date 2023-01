Diocesi: Pavia, venerdì riprende preghiera mensile per vocazioni in Seminario

Riprende, venerdì 20 gennaio, nel Seminario di Pavia l’appuntamento mensile di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, in modo particolare per le vocazioni al ministero presbiterale per la diocesi.

Il programma prevede alle ore 16.15 l’esposizione del SS. Sacramento a cui segue un momento di adorazione personale; alle ore 16.40 la recita del santo Rosario e alle ore 17 santa messa. Al termine un momento di dialogo e di saluto attorno a una bevanda calda e a qualche dolcetto. In un messaggio don Giacomo Ravizza, rettore del Seminario vescovile di Pavia, ricorda che “arrivano fedelmente sostegni economici al nostro Seminario. Siamo riconoscenti al Signore che non fa mancare questi generosi sostenitori e a coloro che destinano parte dei loro soldi a sostenerci anche a seguito di momenti di incontro o di preghiera fatti nel nostro ambiente che lo rendono conosciuto e vivo”.

Il rettore conclude il messaggio chiedendo “una preghiera particolare per la comunità seminariale interdiocesana (Lodi, Crema, Cremona, Vigevano, Pavia) che dal 23 al 27 gennaio 2023 vivrà l’importante esperienza degli esercizi spirituali”.