Comunicazione: WeCa, oggi on line il tutorial sul “Messaggio per la Gmcs del 1992”

(Foto: WeCa)

“La proclamazione del messaggio di Cristo nei mezzi di comunicazione. Il Messaggio per la Gmcs del 1992” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, scritto e condotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, riprende il viaggio alla riscoperta dei Messaggi per le Giornate mondiali delle comunicazioni sociali.

Il Messaggio del 1992, il ventiseiesimo dal primo inaugurato da san Paolo VI dopo il Concilio vaticano II, celebra nella Giornata i mezzi di comunicazione, “un dono che ha enorme significato per il periodo della storia umana che stiamo vivendo, il dono di tutti quei mezzi tecnologici che facilitano, intensificano e arricchiscono le comunicazioni fra gli esseri umani”. La potenza dei mezzi suscita però il bisogno, tra i credenti, “sia di una speciale attitudine, sia di uno speciale addestramento”, per fare in modo che anche in questi strumenti possa passare la “buona novella” da annunciare, “il messaggio di Cristo; e la loro gioia è di condividerlo, questo messaggio, con ogni uomo o donna di buona volontà che sia preparato ad ascoltare”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.