Diocesi: Sassari, al via venerdì itinerario di spiritualità per laici con padre Gonzáles Magaña

Venerdì 20 gennaio, alle 19, presso la parrocchia Cristo Risorto a Porto Torres, nell’arcidiocesi di Sassari, si terrà il primo di quattro incontri pensati per il percorso di spiritualità per i laici tenuto da padre Emilio Gonzáles Magaña, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Il percorso, sul tema “La chiamata alla santità nel terribile quotidiano come frutto dello Spirito Santo”, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Sassari, prevede anche la disponibilità di sacerdoti per le confessioni. I successivi appuntamenti si terranno nelle giornate di venerdì 3 marzo, 28 aprile e 2 giugno, curati sempre da padre Magaña.