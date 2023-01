Settimana preghiera unità cristiani: Pistoia, da domani una serie di incontri tra le comunità delle diverse confessioni presenti sul territorio

Una settimana di preghiera che accomuna le tante realtà cristiane del territorio, da sempre collaborative e attive nella costruzione di un percorso comune. Dal 18 al 25 gennaio torna la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani organizzata dalla diocesi di Pistoia, dalla Chiesa evangelica battista di Pistoia, dalla Chiesa evangelica valdese di Firenze, dalla parrocchia ortodossa del Patriarcato di Mosca a Pistoia e dalla parrocchia ortodossa del Patriarcato rumeno a Pistoia. Una costruzione collettiva che aspira sempre più a diventare diffusa – cercando di raggiungere tutte le parrocchie del territorio – ed operativa, con progetti avviati già da tempo tra le varie realtà cristiane, come ad esempio quello sulla costituzione delle comunità energetiche.

“Questa Settimana di preghiera – sottolinea il delegato per l’Ecumenismo della diocesi di Pistoia, don Roberto Breschi – arriva dopo la collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti nella stesura del programma. Non vi è un soggetto che chiede la partecipazione: la creazione della Settimana avviene realmente con il pieno coinvolgimento da parte delle varie realtà cristiane. Un percorso di condivisione che non è estemporaneo. La cura del creato è un elemento che va oltre le differenze religiose ed è un fronte comune del nostro tempo, un argine per non spingere l’umanità troppo oltre quel limite di salvaguardia del pianeta che appare sempre più vicino, se non abbondantemente superato”».

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2023 segna il ritorno agli appuntamenti in presenza dopo l’ultimo biennio di fermo per via della pandemia. Il programma prevede cinque momenti di riflessione e preghiera con tutte le realtà cristiane che porteranno la loro testimonianza.

Il primo incontro è quello in calendario per giovedì 19 gennaio, alle ore 21, presso la chiesa del Tempio (via S. Pietro) con la celebrazione ecumenica della Parola di Dio a cura del pastore della Chiesa valdese, Francesco Marfé.

Venerdì 20 gennaio alla chiesa di San Paolo, sempre alle ore 21, la presentazione del libro di don Roberto Breschi “Un prete al Sinodo valdese”.

Nel fine settimana gli altri tre appuntamenti: si inizia sabato 21 gennaio (ore 21) con l’illustrazione teologica dell’icona del Battesimo di Gesù Cristo a cura dell’igùmeno Andrea della Chiesa ortodossa russa; domenica 22 gennaio alle ore 10.45 e alle ore 17 rispettivamente il culto di adorazione presso la chiesa evangelica battista (via Porta San Marco 11) e il vespro ortodosso rumeno alla chiesa ortodossa di via San Bartolomeo 14.