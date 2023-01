Solidarietà: Roma, si presenta la “Cattedra dell’accoglienza”. L’impegno di vari enti a Sacrofano

Si intitola la “Cattedra dell’accoglienza”. Un gruppo di realtà di ispirazione cristiana, che lavora nel sociale, ha deciso di promuovere la “Cattedra dell’accoglienza” un corso di formazione residenziale per chiunque, a diverso titolo, sia impegnato a servire, nel rispetto e del dialogo, l’altro, il diverso, il lontano, il bisognoso.

Il corso, che si terrà alla Fraterna Domus di Sacrofano, dal 6 al 10 marzo 2023, si avvale del contributo di docenti e accademici di diversa estrazione culturale e religiosa e ha lo scopo di formare ad una dimensione essenziale dell’essere umano: la condivisione. Domani, giovedì 19 gennaio, alle 12, la presentazione dell’iniziativa, presso la Sala Marconi di Palazzo Pio. A illustrare la Cattedra, saranno presenti mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, delegato per la Carità, il rettore della Lateranense, Vincenzo Buonomo, e Alessia Pesci del Cnca, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza. “L’uomo di oggi ha bisogno di accoglienza, di chi lo ascolti, lo comprenda e lo supporti”, scriveva don Francesco Bisinella, fondatore della Fraterna Domus. Per questo “è quanto mai necessario offrire una possibilità di crescita a quanti sono già impegnati o vorranno impegnarsi sul fronte largo dell’accoglienza”. Perché “l’impegno non sia episodico od emotivo, ma fondato e consapevole”.