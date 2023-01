Spagna: card. Osoro (Madrid), “urgente recuperare la passione di evangelizzare”

“Oggi è urgente recuperare la passione di evangelizzare”. Il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, insiste sulla necessità dell’annuncio di Gesù Cristo, nella sua ultima lettera settimanale.

Ricordando che “la Chiesa nasce anche missionaria”, il porporato precisa: “L’essere apostolica ed evangelizzatrice non ha nulla a che fare con il proselitismo”. “La missione – prosegue – è diffondere la vita e la presenza di Gesù Cristo tra gli uomini”.

La nuova evangelizzazione alla quale tutti i cristiani sono chiamati, spiega l’arcivescovo di Madrid, deve essere “nuova” proprio “nell’ardore, nel metodo e nell’espressione”, come diceva san Giovanni Paolo II. “Emerge così una Chiesa in uscita, una Chiesa contagiosa, in cui non ci sono tiepidi o mediocri”, conclude il porporato.