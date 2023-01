Settimana preghiera unità cristiani: Acireale, lunedì 23 gennaio celebrazione ecumenica della Parola di Dio nella parrocchia “S. Paolo Apostolo”

Da oggi al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nella diocesi di Acireale lunedì 23 gennaio si terrà la celebrazione ecumenica della Parola di Dio, alle 19, nella chiesa parrocchiale “S. Paolo Apostolo” ad Acireale.

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nella quale le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. “Questa iniziativa – ricorda una nota della diocesi di Acireale – è nata in ambito protestante nel 1908”. Quest’anno al centro della riflessione e preghiera è l’affermazione del profeta Isaia: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is1,17). È, prisegue la nota della diocesi, “un ammonimento che riceviamo ma che è anche da comprendere nel contesto più generale del linguaggio profetico. Rito e vita, culto ed esistenza, liturgia e giustizia, preghiere ed opere non possono essere sganciati l’uno dall’altro. Sono binomi indissolubili. Il culto non può sostituire i doveri più elementari verso il prossimo, specialmente quando è debole e indifeso”.

Don Gabriele Patanè, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo, afferma: “I cristiani, pur radicati nella propria Chiesa che li ha generati alla fede, sono chiamati a scoprire il mistero della comunione, da cui scaturisce la fraternità oltre i confini confessionali. Nessuna Chiesa può considerarsi autosufficiente nel compimento della missione cristiana, soprattutto per il comune impegno nella difesa degli ultimi, dei poveri, di coloro che sono vittime di ingiustizia e sfruttamento”.