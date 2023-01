Diocesi: Fabriano-Matelica, al via “Exit” con quattro “Dialoghi tra giovani e adulti sul futuro”

Prenderà il via giovedì 19 gennaio, a Fabriano, l’iniziativa “Exit. Uscita di sicurezza” promossa dall’Ufficio per la Pastorale scolastica della diocesi. In programma quattro “Dialoghi tra giovani e adulti sul futuro della scuola, della Chiesa, del lavoro e dell’ambiente”.

Saranno occasioni nelle quali “un gruppo di ragazzi delle scuole superiori si confronterà con l’ospite della serata”, ospitata sempre alle 21.15 presso la Taverna del Palazzo nel Palazzo Moscatelli.

Si inizia giovedì con il semiologo Marcello La Matina per approfondire “Il futuro dell’ambiente”; il 7 febbraio sarà la volta di Marco Moschini, professore di Filosofia teoretica presso l’Università degli studi di Perugia, su “Il futuro della Chiesa”; de “Il futuro del lavoro” si parlerà il 15 marzo con Sabrina Bonomi, docente di Organizzazione aziendale all’Università telematica e-Campus; conclusione il 19 aprile con il dirigente scolastico Francesco Giacchetta su “Il futuro della scuola”.