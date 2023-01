Parlamento Ue: von der Leyen (Commissione), “resteremo al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario”

“L’ultimo simbolo del terrore russo è una cucina gialla. Una cucina molto semplice in un condominio di Dnipro. Un giorno, la stanza è piena di felicità. Una bambina festeggia il suo il suo compleanno, circondata da mobili gialli e da una famiglia affettuosa. Il giorno dopo, quella cucina non c’è più, la famiglia non c’è più. La loro felicità non c’è più, distrutta dai missili russi. Il padre della bambina è stato ucciso dai missili russi. Tutte le loro vite sono state distrutte dall’imperialismo russo. Questo è ciò contro cui l’Ucraina sta lottando. È contro questo che tutti noi ci stiamo opponendo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Abbiamo appena annunciato la prima tranche di 3 miliardi di euro del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. E resteremo al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario”, ha aggiunto.