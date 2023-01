Solidarietà: le Misericordie fiorentine donano buoni spesa a 100 famiglie in difficoltà

Il 20 gennaio saranno distribuiti i tradizionali “panellini” benedetti (piccoli pani), ma soprattutto buoni spesa per famiglie in difficoltà. L’iniziativa si svolgerà a cura del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina alle 11.30, all’interno del mercato delle Opportunità in occasione della festa di San Sebastiano, patrono delle Misericordie. La festa sarà l’occasione per consegnare 100 buoni da 30 euro da utilizzare all’interno del mercato delle Opportunità, struttura dove è possibile acquistare frutta e verdura direttamente da grossisti, a prezzi molto calmierati. “Confermiamo il nostro impegno verso le famiglie più bisognose – spiega Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina –. La Festa di San Sebastiano coincide con l’anniversario dell’apertura del mercato delle Opportunità e ci è sembrato opportuno unire le due cose. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, le Misericordie tornano a celebrare il Santo Patrono nel segno della solidarietà e del sostegno a favore dei più bisognosi”. Della distribuzione dei panellini si ha notizia infatti dai primi decenni del 1600 e da oltre 5 secoli, le Misericordie proseguono nel solco di questa tradizione.