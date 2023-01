Settimana preghiera unità cristiani: Vercelli, al via stasera gli appuntamenti con cattolici, evangelici e ortodossi

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge da oggi al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono diversi gli appuntamenti in programma a Vercelli. Stasera, dalle 21, la sala capitolare della basilica di Sant’Andrea ospiterà la preghiera ecumenica alla quale parteciperanno l’arcivescovo diocesano, mons. Marco Arnolfo, Pier Luigi Ranghino, presidente del Consiglio di Chiesa della Chiesa evangelica metodista, e padre Iulian Paun, della Chiesa ortodossa rumena.

Venerdì 20, alle 18.30 presso la chiesa ortodossa rumena in via Dante, saranno recitati i Vespri ortodossi. Sabato 21, dalle 9 nel Seminario arcivescovile, si svolgerà il convegno “Fratellanza: nuova frontiera dell’umanità e delle Chiese” organizzato da Meic e Pax Christi di Vercelli

Domenica 22, alle 10 nella chiesa evangelica metodista di via Bodo, è previsto il culto evangelico. Si terrà invece mercoledì 25 gennaio, dalle 21 nella sala capitolare della basilica di Sant’Andrea, la “Conversazione fraterna sulla esperienza di sinodalità nelle tre famiglie cristiane”. Infine, domenica 29 gennaio, nella basilica di Sant’Andrea verrà celebrata alle 10 la messa per l’unità dei cristiani.