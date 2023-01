Diocesi: Foligno, sabato consegna del Premio “Giglio d’oro” al card. Betori e a mons. Buoncristiani

Sabato 21 gennaio, alle ore 16.30, presso il Teatro San Carlo, via A. Saffi 18 a Foligno, l’associazione Pro Foligno invita alla cerimonia del Giglio d’oro conferito per l’anno 2023. Il riconoscimento viene conferito per l’anno 2023 a due personalità che onorano la città di Foligno: il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e mons. Antonio Buoncristiani, arcivescovo emerito di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino.

La Pro Foligno già nel 1906 ebbe a compiere una operazione coraggiosa con la fondazione della associazione di pubblica assistenza “Croce Bianca”. Successivamente, su proposta di mons. Falcoci Pulignani, si qualificò con iniziative di forte spessore culturale quali le conferenze popolari, la pubblicazione della guida illustrata della città, la Biblioteca popolare circolante, che rimase attiva fino al 1936 allorché in Palazzo Trinci fu aperta la Biblioteca comunale.

“Ogni iniziativa intrapresa dall’associazione vedeva coinvolte le maggiori personalità cittadine del tempo impegnate nei diversi settori dell’economia e della vita associativa locale – ricorda una nota pubblicata sul sito della diocesi di Foligno -. Agli inizi, tra i massimi sostenitori, va ricordato Filippo Accorimboni che accanto alla valenza culturale sottolineò la vocazione sociale e solidaristica; questi aspetti dovevano di gran lunga superare quelli ludico-aggregativi che caratterizzavano di norma le Pro Loco sparse sul territorio nazionale. Tali indirizzi furono alla base dello Statuto del 1911 e di quello del 16 giugno 1960 ancora in vigore”.